5-й Київський тиждень критики оголосив міжнародну програму

До неї увійшли чотири хіти з програм Берлінале, Каннського кінофестивалю, Міжнародних кінофестивалів у Торонто та Сан-Себастьяні

Відкриє фестиваль робота французької режисерки, сценаристки та фем-активістки Селін Сьямми – драма «Маленька мама». Як і попередня її стрічка «Портрет дівчини у вогні», нова картина – це влучна репрезентація female gaze у сучасному кінематографі. Світова прем’єра фільму відбулася в межах основного конкурсу цьогорічного Берлінале, а на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні робота здобула Приз глядацьких симпатій.

Фото: Артхаус Трафік «Маленька мама»

Одразу дві стрічки для показу на Київському тижні критики було обрано з основної програми Каннського кінофестивалю.

Фото: Артхаус Трафік «Червона ракета»

Перша з них – «Червона ракета» від американського режисера незалежних фільмів Шона Бейкера («Проєкт “Флорида”», «Мандарин», «Старлетка»). Сюжет цієї драмеді розгортається навколо побитого життям порноактора, якого грає зірка «Дуже страшного кіно» Саймон Рекс. Чоловік повертається з Лос-Анджелеса до рідного техаського містечка, щоб розпочати життя спочатку. На цьогорічному фестивалі американського кіно в Дівілі картина була відзначена Призами критиків та журі.

Фото: Артхаус Трафік «Кермуй моїм авто»

Друга – «Кермуй моїм авто» японського режисера та сценариста Рюсуке Хамаґуті («Колесо фортуни та фантазії»). Ця драма про акторську майстерність, парадокси інтерпретації та переживання втрати – екранізація оповідання Харукі Муракамі. Цього року в Каннах фільм отримав Нагороду за найкращий сценарій (Рюсуке Хамаґуті, Такамаса Ое), Призи від Міжнародної федерації кінопреси (ФІПРЕССІ) та екуменічного журі.

Фото: Артхаус Трафік «Вуховертка»

Також до програми увійшла драма «Вуховертка» Люсіль Гадзігаліловіч за участі Алекса Лотера, зірки серіалу «Кінець ї***ого світу» на Netflix. Абсурдна стрічка з загадковим сюжетом про дівчинку з крижаними зубними протезами, яка ніколи не буває за межами свого темного помешкання. Фільм побачив світ на Міжнародному кінофестивалі в Торонто 2021 (програма «Платформа»), а в Сан-Себастьяні отримав Спеціальний приз журі.

Київський тиждень критики – головний міжнародний фестиваль арт-кіно столичної осені, кураторами якого виступають українські кінокритики й кінокритикині: співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець і режисер Станіслав Битюцький, колумніст і автор видань LB.ua, «Фокус» та DTF Magazine Сергій Ксаверов і кінокритикиня Анна Дацюк. У 2021 році фестиваль відбудеться з 21 до 27 жовтня в кінотеатрі «Жовтень».

Окрім міжнародної секції до програми фестивалю входять іще три блоки: тематична ретроспектива культової кінокласики «Нуль за поведінку», програма «Фокус: Україна – Канада» (добірка нових вітчизняних картин, сформована селективною комісією кінокритиків обох країн) та індустрійна секція «Перший погляд», до якої увійдуть студентські фільми, відібрані студентами, які вивчають кіномистецтво (під час фестивалю ці стрічки будуть представлені провідним українським продюсерам, відбірникам кінофестивалів та кінокритикам). У день відкриття фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною Національною премією кінокритиків «Кіноколо». У межах фестивалю також відбуватимуться панельні дискусії та круглі столи з актуальних проблем кінопроцесу.