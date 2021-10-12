"Книга року ВВС-2021" оголосила довгі списки

Редакція BBC News Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу-2021 увійшли 39 видання у трьох категоріях із понад 134-х, які подали цього року на конкурс.

До Довгого списку в номінації "Книга року ВВС-2021" увійшли 16 видань:

Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

Юрій Винничук. Збитошна пора. - Львів: Апріорі, 2020

Гліб Гусєв. Не святий. - Київ: #книголав, 2020

Сергій Демчук. 12 унцій любові. - Київ: Темпора, 2021

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. - Харків: Віват, 2021

Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. - Київ: Laurus, 2021

Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. - Харків: Фабула, 2021

Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. - Київ: ДІПА, 2021

Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Артем Поспєлов. Тадуш. - Чернівці: Книги - XXI, 2021

Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. - Київ: Комора, 2020

Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021

Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. - Київ: Фенікс, 2021

Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До Довгого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2021" увійшли 11 видань:

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021

Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. - Харків: Ранок, 2021

Оксана Лущевська. Сем, без проблем. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021

Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. - Харків: Ранок, 2021

Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. - Київ: Портал, 2020

Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021

Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. - Київ: #книголав, 2021

Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

До Довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2021" увійшли 12 видань:

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але... - Київ: Віхола, 2021

Андрій Бондар. Ласощі для Медора. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. - Київ: Портал, 2020

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021

Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. - Київ: ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора", 2021

Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020

Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. - Київ: Гамазин, 2021

Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. - Київ: Віхола, 2021

Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021

Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Фінал конкурсу "Книга року ВВС" відбудеться 10 грудня.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000. Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Нагадаємо, "Книгою року-2020" за версією ВВС став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка"). У номінації "Дитяча книга року" перемогла "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"). Премію у номінації "Есеїстика" здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").