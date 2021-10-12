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"Книга року ВВС-2021" оголосила довгі списки

Фінал конкурсу відбудеться 10 грудня.

"Книга року ВВС-2021" оголосила довгі списки
Фото: ВВС

Редакція BBC News Україна визначила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До довгих списків конкурсу-2021 увійшли 39 видання у трьох категоріях із понад 134-х, які подали цього року на конкурс.

До Довгого списку в номінації "Книга року ВВС-2021" увійшли 16 видань:

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021
  • Юрій Винничук. Збитошна пора. - Львів: Апріорі, 2020
  • Гліб Гусєв. Не святий. - Київ: #книголав, 2020
  • Сергій Демчук. 12 унцій любові. - Київ: Темпора, 2021
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. - Харків: Віват, 2021
  • Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення. - Київ: Laurus, 2021
  • Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха. - Харків: Фабула, 2021
  • Ілля Макаренко. Магнум. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
  • Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону. - Київ: ДІПА, 2021
  • Сергій Осока. Три лини для Марії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020
  • Артем Поспєлов. Тадуш. - Чернівці: Книги - XXI, 2021
  • Антон Санченко. Круз та Лис. Напередодні. - Київ: Комора, 2020
  • Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб. - Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2021
  • Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану. - Київ: Фенікс, 2021
  • Артем Чех. Хто ти такий? - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2021

До Довгого списку премії "Дитяча Книга року ВВС-2021" увійшли 11 видань:

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода. - Київ: Yakaboo Publishing, 2021
  • Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет. - Харків: Ранок, 2021
  • Оксана Лущевська. Сем, без проблем. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку. - Київ: #книголав, 2021
  • Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою. - Харків: Ранок, 2021
  • Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ. - Київ: Портал, 2020
  • Катерина Штанко. Вогняна казка. - Київ: Наш формат, 2021
  • Аліна Штефан. Лу-ветеринарка. - Київ: #книголав, 2021
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей. - Київ: Портал, 2020

До Довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2021" увійшли 12 видань:

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, — правда, але... - Київ: Віхола, 2021
  • Андрій Бондар. Ласощі для Медора. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка. - Київ: Портал, 2020
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача. - Київ: Білка, 2021
  • Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас. - Київ: ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора", 2021
  • Ольга Карі. Компот із патисонів. - Київ: Комора, 2020
  • Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу. - Київ: Гамазин, 2021
  • Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності. - Київ: Віхола, 2021
  • Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2021
  • Андрій Содомора. Про що писати… - Львів: Апріорі, 2021
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину. - Київ: Темпора, 2021

Фінал конкурсу "Книга року ВВС" відбудеться 10 грудня.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000. Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Нагадаємо, "Книгою року-2020" за версією ВВС став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка"). У номінації "Дитяча книга року" перемогла "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"). Премію у номінації "Есеїстика" здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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