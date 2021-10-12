В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
ГоловнаКультура

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" безкоштовно покажуть по всій Україні

На показах у Києві, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі стрічку особисто представлять її творці та герої.

Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" безкоштовно покажуть по всій Україні
Кадр з фільму
Фото: Moviegram

До 12 листопада мешканці України мають змогу безкоштовно подивитися документальний фільм про життя в зоні війни на Донбасі "Земля блакитна, ніби апельсин".

Про це повідомили в компанії "Артхаус Трафік", передає Укрінформ.

"На показах у Києві, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі стрічку особисто представлять її творці та герої", - ідеться в повідомленні.

"Земля блакитна, ніби апельсин" - повнометражний дебют режисера та письменниці Ірини Цілик.

Фільм розповідає про сім’ю, яка живе у "червоній зоні" Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні проблеми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра фільму відбулася в конкурсній програмі найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно "Санденс", де стрічку відзначили премією за найкращу режисуру документального фільму. І участь, і нагорода стали безпрецедентними для України подіями.

В Україні "Земля блакитна, ніби апельсин" стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу фестивалю Docudays UA, була відзначена Національною премією кінокритиків "Кіноколо" та "Золотою Дзиґою" як найкращий документальний фільм.

Як повідомляли, українська стрічка про Донбас "Мати Апостолів" отримала дві нагороди на кінофестивалі в Іспанії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також