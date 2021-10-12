Фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" безкоштовно покажуть по всій Україні

На показах у Києві, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі стрічку особисто представлять її творці та герої.

До 12 листопада мешканці України мають змогу безкоштовно подивитися документальний фільм про життя в зоні війни на Донбасі "Земля блакитна, ніби апельсин".

Про це повідомили в компанії "Артхаус Трафік", передає Укрінформ.

"На показах у Києві, Дніпрі, Вінниці та Маріуполі стрічку особисто представлять її творці та герої", - ідеться в повідомленні.

"Земля блакитна, ніби апельсин" - повнометражний дебют режисера та письменниці Ірини Цілик.

Фільм розповідає про сім’ю, яка живе у "червоній зоні" Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні проблеми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра фільму відбулася в конкурсній програмі найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно "Санденс", де стрічку відзначили премією за найкращу режисуру документального фільму. І участь, і нагорода стали безпрецедентними для України подіями.

В Україні "Земля блакитна, ніби апельсин" стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу фестивалю Docudays UA, була відзначена Національною премією кінокритиків "Кіноколо" та "Золотою Дзиґою" як найкращий документальний фільм.

Як повідомляли, українська стрічка про Донбас "Мати Апостолів" отримала дві нагороди на кінофестивалі в Іспанії.