На Донбасі поранено українського бійця

Окупанти чотири рази від початку доби порушили "тишу".

Упродовж понеділка, 11 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Унаслідок ворожого обстрілу поранено українського бійця, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Сьогодні ворог тричі обстріляв позиції українських воїнів біля Південного. Окупанти застосовували великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

Поблизу Кримського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, додають у штабі ООС.

Як повідомляли, у неділю, 10 жовтня, окупанти 10 разів відкривали вогонь на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.