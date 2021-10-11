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У справі про замах на Шефіра правоохоронці призначили більше 30 експертиз

Українським правоохоронцям запропонувало допомогу американське ФБР. 

У справі про замах на Шефіра правоохоронці призначили більше 30 експертиз
Сергій Шефір
Фото: espreso.tv

У справі про замах на першого помічника президента України, Сергія Шефіра, призначили близько 30 експертиз. Органи Нацполіції та підрозділи Національної гвардії вивчили 430 гектарів місцевості поблизу місця злочину.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. 

"Окремі ділянки згідно з ймовірним маршрутом відступу злочинця ми пройшли навіть двічі. І навіть під час другого огляду ми знайшли додаткові речові докази. На сьогодні призначено близько 30 експертиз. Ми продовжуємо аналізувати величезний обсяг даних, добутих з відповідних камер", – зазначив Єнін.

Він додав, що завдання було б простішим, якби в Україні функціонувала система автопідключення органів поліції до всіх камер

За словами Єніна, поліція може однозначно стверджувати, що замах вчинив професіонал. Він додав, що правоохоронці вже найближчим часом можуть повідомити про просування у розслідуванні замаху. Українським правоохоронцям у справі допомагає і ФБР США – вони самі запропонували співпрацю. 

Нагадаємо, автомобіль Сергія Шефіра обстріляли на трасі поряд із селом Лісники. Шефір лишився неушкодженим, але поранення отримав його водій. Він був госпіталізований.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розцінює замах на свого помічника як особистий "привіт" і тиск на нього. Докладно про справу читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Рубікон імені Сергія Шефіра". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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