На трасі Київ-Одеса вантажівка в’їхала у автобус, є загиблі та поранені

Водій вантажівки зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник зробив зупинку.

Фото: Поліція Одеської області

На трасі Київ-Одеса вантажний автомобіль протаранив рейсовий автобус, у якому перебували люди. В результаті аварії загинули двоє людей, ще дев’ять пасажирів автобусу з травмами різної тяжкості доставлені у лікарню.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними поліції, аварія сталася на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього.

"Встановлено, що водій вантажівки, мешканець Черкащини, зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник, 43-річний житель Нерубайської сільської громади, зробив зупинку. Де саме зупинився автобус, на узбіччі чи прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими", - йдетьсяу повідомленні.

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

В результаті аварії постраждали дев’ятеро пасажирів автобусу. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. Усіх постраждалих забрала "швидка".

Ще двоє людей, чоловік 40-ка років та жінка 35-ти років, загинули.

За фактом ДТП розпочато провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) КК України.

Наразі водія фури затримано. Триває слідство.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Броварському проспекті у напрямку метро Лісова водій автомобіля “Фольксваген” не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом "Ісузу", що рухався попереду.