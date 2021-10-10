Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
Вибори в Чехії виграла опозиція, а комуністи вперше не попали в парламент
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Катар став ближчим: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022 (оновлено)
Катар став ближчим: Україна здобула першу перемогу у відбірковому турнірі ЧС-2022 (оновлено)
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Apple вперше самостійно імпортувала в Україну свою продукцію
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Артист московського Большого театру загинув під час вистави на очах глядачів
Помер легенда Уанету Олексій Мась
Помер легенда Уанету Олексій Мась
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
В тілі Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону, - "слуга" Янченко
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
Ляшко: Херсонська область за критеріями заходить у "червону" зону
ГоловнаСуспільствоПодії

На трасі Київ-Одеса вантажівка в’їхала у автобус, є загиблі та поранені

Водій вантажівки зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник зробив зупинку.

Фото: Поліція Одеської області

На трасі Київ-Одеса вантажний автомобіль протаранив рейсовий автобус, у якому перебували люди. В результаті аварії загинули двоє людей, ще дев’ять пасажирів автобусу з травмами різної тяжкості доставлені у лікарню.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За даними поліції, аварія сталася на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього.

"Встановлено, що водій вантажівки, мешканець Черкащини, зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник, 43-річний житель Нерубайської сільської громади, зробив зупинку. Де саме зупинився автобус, на узбіччі чи прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими", - йдетьсяу повідомленні. 

Фото: Поліція Одеської області

Фото: Поліція Одеської області

В результаті аварії постраждали дев’ятеро пасажирів автобусу. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. Усіх постраждалих забрала "швидка". 

Ще двоє людей, чоловік 40-ка років та жінка 35-ти років, загинули.

За фактом ДТП розпочато провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) КК України.

Наразі водія фури затримано. Триває слідство.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Броварському проспекті у напрямку метро Лісова водій автомобіля “Фольксваген” не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом "Ісузу", що рухався попереду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також