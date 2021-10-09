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У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена

Євген Куценко колись був співвласником групи компаній "Олком".

У Мелітополі знайшли мертвим відомого бізнесмена
Фото: danken.ua

У Мелітополі пішов з життя засновник і керівник молочно-жирового комбінату "Південний" (раніше - "Молокозавод-Олком") Євген Куценко.

Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію.

За даними "Депо.Запоріжжя", Куценко здійснив самогубство.

У добових зведеннях "швидкої" фігурує 53-річний чоловік, який повісився в Мелітополі на вулиці 50 років Перемоги. "Бригада, яка прибула на виклик, незважаючи на проведення реанімаційних заходів, констатувала смерть постраждалого", – повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Інформацію про самогубство виданню підтвердили в поліції.

Куценко, який народився у 1968 році, був вихідцем із впливового у Мелітополі клану покійного Олега Олексенка – нардепа і засновника групи компаній "Олком". Був одружений на сестрі Олексенка.

У 2014 році підприємець начебто намагався застрелитися через розлучення, але вижив.

У 2017 році Куценко створив на базі мелітопольського молокозаводу МЖК "Південний". Підприємство випускає молочну продукцію під ТМ "Молочна ріка" та олію під ТМ Danken.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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