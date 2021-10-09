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Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників України

Додаткові потяги курсуватимуть з 12 по 18 жовтня. 

Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників України
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів до Дня захисників і захисниць України з 12 по 18 жовтня. 

У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів:

№217/218 Київ – Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова — 14 та 17 жовтня);

№239/207 Київ – Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 14 та 17 жовтня);

№202/201 Ковель – Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№235/236 Київ – Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода — 15 та 17 жовтня);

№250/249 Чернівці – Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 та 18 жовтня);

№207/229 Київ – Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода — 17 жовтня).

У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:

№254/253 Київ – Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя — 17 жовтня);

№124/123 Київ – Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки — 14 та 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:

№298/297 Миколаїв – Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№204/203 Одеса – Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва — 13 жовтня);

№298/297 Київ – Херсон (з Києва 18 жовтня);

№268/203 Одеса – Київ (з Одеси 17 жовтня).

Також призначено три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники:

№241/242 Харків – Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси — 14 та 17 жовтня);

№168/167 Львів – Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);

№211/212 Харків – Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова — 14 та 17 жовтня);

Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса – Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці – Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми – Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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