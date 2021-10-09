Жінка, яку торік побили у потязі “Київ-Маріуполь”, отримає 100 тис. грн компенсації, – ЗМІ

Анастасія Лугова, яку торік жорстоко побив і намагався зґвалтувати п'яний пасажир у потягу "Київ –Маріуполь", отримає 100 тисяч грн моральної компенсації від "Укрзалізниці".

Про це пише tsn.ua з посиланням на рішення суду.

Жінка рішенням суду не задоволена.

Вона просила компенсацію в розмірі 500 тисяч гривень за двох: за себе та маленького сина, який був свідком нападу. “Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї. Зміщення від удару сталося. Досі проходжу лікування, бо є ще ґулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами”, – розповіла потерпіла.

Нагадаємо, торік 1 серпня в поїзді №84 "Київ-Маріуполь" один з пасажирів напав на жінку з неповнолітньою дитиною. Він сильно побив її і намагався зґвалтувати. Постраждала Анастасія Лугова описала ситуацію у своєму пості у фейсбуці.

Правоохоронці з’ясували, що нападником був Віталій Рудзько, раніше тричі судимий. Чоловіка затримали, кваліфікувавши його дії за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу. У жовтні справу передали до суду.

Пізніше з'ясувалося, що Рудзько нібито зайшов у вагон "зайцем" і самовільно зайняв вільне купе.

Зловмисник помер у лікарні у квітні 2021 року.

Після інциденту УЗ вирішила звільнити п'ятьох працівників поїзда за недбалість. Також провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому та зазначила, що провідникам дозволять використовувати газові балончики.

Голова правління УЗ Іван Юрик заявив, що необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції. Він пообіцяв порушити це питання на нараді з представниками МВС.

У 2014 році в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути в поїздах. У березні 2020 року в рамках пілотного проєкту Нацполіція почала супровід двох пасажирських поїздів.