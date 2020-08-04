"Укрзалізниця" звільнить п'ятьох працівників, які допустили спробу зґвалтування жінки в поїзді

"Укрзалізниця" звільнить працівників після того, як у поїзді "Київ - Маріуполь" чоловік побив пасажирку і намагався її зґвалтувати.

Як повідомила пресслужба УЗ, у ході службового розслідування встановлено, що на станції П’ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, зловнисник самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце.

"Працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда та побив пасажирку, буде звільнено. З посад буде звільнено провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників і заступника начальника Маріупольського вагонного депо", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що УЗ провела додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення таких ситуацій у майбутньому та встановлює жорсткий контроль за дотриманням посадових обов'язків працівників.

"Цей випадок показовий. Вкотре наголошую: для безпеки пасажирів необхідно поновити супровід поїздів співробітниками Національної поліції. Сьогодні матиму окрему нараду з керівництвом МВС з приводу цього", - наголосив голова правління "УЗ" Іван Юрик.

Нагадаємо, в суботу, 1 серпня, в поїзді №84 Київ-Маріуполь один з пасажирів здійснив напад на жінку з неповнолітньою дитиною. Він намагався зґвалтувати жінку і сильно її побив. Постраждала Анастасія Лугова описала ситуацію у своєму пості у фейсбуці.

Зловмисника затримали. Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 122 (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості) Кримінального кодексу.

В 2014 року, в рамках реформи була розформована транспортна міліція і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути присутнім в поїздах.