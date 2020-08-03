Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кабмін призначив головою держпідприємства з видобутку урану топменеджера соратника Медведчука

Бендик був директором підприємства, яке належить депутату від партії "Опозиційна платформа - За життя!".

Кабмін призначив головою держпідприємства з видобутку урану топменеджера соратника Медведчука
Фото: www.unn.com.ua

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 3 серпня, погодив призначення Антона Бендика виконувачем обов'язків генерального директора державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє БізнесЦензор.

Людина з такими ж ПІБ до останнього часу працювала директором ПрАТ "Авек-Холдинг" Олександра Фельдмана - народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя!" Віктора Медведчука.

За інформацією видання, у червні Бендик подавав декларацію як кандидат на посаду директора держпідприємства "Фінпро", в якій також вказав доходи від роботи в ТОВ "Укрбіл транс-сервіс", ТОВ "Діджитал Медіа Системс" і ТОВ "МСБ Фінанс". Останнім володіє віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов, який раніше також тривалий час очолював концерн "Авек холдинг" Фельдмана.

СхідГЗК - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. Щорічні потреби українських АЕС у концентраті урану становлять близько 2,4 тис. тонн, тоді як його внутрішнє виробництво ДП "СхідГЗК" становить близько 1 тис. тонн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також