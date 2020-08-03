Кабмін призначив головою держпідприємства з видобутку урану топменеджера соратника Медведчука

Бендик був директором підприємства, яке належить депутату від партії "Опозиційна платформа - За життя!".

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 3 серпня, погодив призначення Антона Бендика виконувачем обов'язків генерального директора державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє БізнесЦензор.

Людина з такими ж ПІБ до останнього часу працювала директором ПрАТ "Авек-Холдинг" Олександра Фельдмана - народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя!" Віктора Медведчука.

За інформацією видання, у червні Бендик подавав декларацію як кандидат на посаду директора держпідприємства "Фінпро", в якій також вказав доходи від роботи в ТОВ "Укрбіл транс-сервіс", ТОВ "Діджитал Медіа Системс" і ТОВ "МСБ Фінанс". Останнім володіє віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов, який раніше також тривалий час очолював концерн "Авек холдинг" Фельдмана.

СхідГЗК - єдине в Україні та найбільше в Європі підприємство з видобутку та переробки уранової руди. Щорічні потреби українських АЕС у концентраті урану становлять близько 2,4 тис. тонн, тоді як його внутрішнє виробництво ДП "СхідГЗК" становить близько 1 тис. тонн.