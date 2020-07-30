Курбан-Байрам, Ханука, Песах можуть набути статусу державних свят

Президент України Володимир Зеленський привітав сьогодні мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Він зазначив, що це свято наповнює серця вірян милосердям, любов’ю до ближнього, дарує світло надії та справедливості.

"Ми вдячні та високо цінуємо внесок мусульманської спільноти України у збереження та примноження духовного багатства та розмаїття нашого народу, утвердження миру та міжрелігійної злагоди в українському суспільстві", – наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що голова держави доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.

Відповідний указ № 303/2020 голова держави підписав 30 липня 2020 року.

Як зазначено в документі, така пропозиція подається з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.

Нагадаємо, що створення закону про державні свята входить у план законопроектної роботи Верховної Ради на 2020 рік.

Останній раз упорядкувати свята в Україні намагалися в 2017 році, коли Інститут національної пам'яті розробив відповідний законопроект. Тоді пропонувалося визначити державне свято як "свято, встановлене в Україні на честь події або особи, які мали виняткове історичне значення, вплив на здобуття Україною незалежності, розвиток державності та суверенітету, та які засвідчують тяглість державотворчих і демократичних традицій".

Таких свят мало бути дванадцять:

День Соборності України – 22 січня; День Державного Герба України – 25 лютого; День Державного Гімну України – 10 березня; День пам’яті та примирення – 8 травня; День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) – 9 травня; День Конституції України – 28 червня; День хрещення України-Руси – 28 липня; День незалежності України – 24 серпня; День Державного Прапора України – 4 вересня; День захисників України – 14 жовтня; День української мови та писемності – 9 листопада; День Гідності та Свободи – 21 листопада.

Релігійні свята в цьому законопроекті відносилися до "традиційних" поруч з такими, як Новий рік, День матері, День батька.

В пояснювальній записці до законопроекту говорилось, що нинішня система державних свят і пам’ятних дат в Україні поєднує в собі успадковані від радянської доби та запроваджені в часи незалежності та є невпорядкованою. Поняття "свято", "державне свято", "святковий неробочий день", "пам’ятна дата", "професійне свято" чітко не прописані.

Статтею 73 Кодексу законів про працю України встановлені "святкові та неробочі дні", але не визначено різниці між державними святами, релігійними та просто вихідними днями. У статті 161 Конституції України є поняття "державне свято", а у постанові Верховної Ради України "Про День незалежності України" фігурує дефініція "державне загальнонародне свято".