Зеленський підписав закон про зміни в середній освіті для шкіл-інтернатів

Він передбачає надання права обирати, в який саме заклад освіти трансформуватимуть санаторні школи-інтернати.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до пункту 3 розділу X «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі".

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

"Зміни забезпечують можливість більш широкого вибору типів закладів загальної середньої освіти, у які засновники зможуть трансформувати санаторні школи-інтернати, а також можливість ліквідації цих шкіл. Це допоможе органам місцевого самоврядування сформувати освітню мережу відповідно до потреб громади та забезпечити право кожного на освіту", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що зміни створять підґрунтя для поступового реформування освітніх інституцій з урахуванням інтересів усіх учасників освітнього процесу.

Закон набирає чинності з дня, наступного після дня його опублікування.

Нагадаємо, що цей закон був ухвалений у червні 2020 року. В пояснювальній записці повідомлялося, що у 21 області України існує понад 65 санаторних шкіл-інтернатів. Загальна кількість учнів таких закладів станом на початок 2020 року складала 16 142 дитини. З них у 15 501 дитини були батьки, 641 мала статус сироти.

Трансформацію санаторних шкіл-інтернатів парламент погодив у березні 2020. Спочатку планувалося, що у 2020 році такі заклади припиняють набір учнів 1-9 класів. Усі санаторні школи-інтернати мали перетворити на ліцеї зі збереженням пансіону. А з 2024 року ці заклади мали забезпечувати надання винятково середньої профільної освіти.

Новий же закон про зміни встановлює, що засновники можуть самі обрати, на який тип закладу освіти буде перетворено санаторну школу-інтернат, зважаючи на потреби громади.