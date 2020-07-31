Фото: twitter.com/CrimeaUA1

В окупованому Криму в результаті зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинуло дев'ятеро людей. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За попередньою інформацією, на трасі Таврида мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер", рухаючись з Білогірська в Сімферополь, скоїв зіткнення з автомобілем КамАЗ із причепом, що зупинився на дорозі.

Відомо, що серед постраждалих є як мінімум двоє дітей.

"Мікроавтобус Mercedes Sprinter зареєстрований на приватну особу в Краснодарському краї. Водій займався приватними перевезеннями", - розповів співрозмовник агентства.

Оновлення. Як повідомляє "Кримінформ", з посиланням на джерело в екстрених службах, на даний момент в ДТП - дев'ятеро загиблих.

"Семеро людей загинули на місці аварії, один чоловік помер по дорозі в лікарню, ще один - на операційному столі", - уточнив співрозмовник.

Четверо постраждалих були доставлені в Білогірську центральну районну лікарню. Один з пацієнтів - у важкому стані, троє - у стані середнього ступеня тяжкості. Ще четверо були доставлені в Сімферопольську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Двоє дітей були доставлені в Республіканську дитячу клінічну лікарню. Допомогу їм надано амбулаторно.

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

Фото: twitter.com/CrimeaUA1

За словами іншого джерела агентства, мікроавтобус їхав у бік Сімферополя, аварія сталася на прямій ділянці дороги.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, у Миколаєві маршрутка в’їхала в дерево. У результаті ДТП постраждало дев'ятеро осіб. Водію загрожує штраф і обмеження волі на термін до трьох років.