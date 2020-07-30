Потерпілі ознайомилися з 8 томами справи менш ніж за дві години.

Фото: Катерина Петренко

Шевченківський райсуд Києва обмежив активіста і блогера Сергія Стерненка та його захист в ознайомленні з матеріалами справи до 11 серпня. Підозрюваному інкримінують умисне вбивство. Під час третього нападу на нього у 2018 році нападник Іван Кузнєцов від отриманих травм помер.

Суддя задовольнив частково клопотання прокурора Миколи Бозовуляка, який просив дати 10 днів на ознайомлення. Місяць тому матеріали справи відкрили адвокатам. Проте, за словами прокурора, Стерненко та захист зволікають з ознайомленням з доказами та "зловживають своїми правами".

"Потерпілі (дружина вбитого нападника Кузнєцова, - ред.) за годину і 50 хвилин підписали 8 томів. Як вони знайомились, це їхня справа. Можливо, вони з такою швидкістю фотографували. За один день прийшли і 8 томів підписали. А тут більше місяця часу - і всього 5 томів. Хай в домашніх умовах знайомляться і не забирають час у слідчого", - розповів прокурор.

Натомість підозрюваний сказав, що вже ознайомився з 5 з 11 томів справи, а зволікання - з боку сторони обвинувачення. Його адвокат Віталій Коломієць повідомив: досі не надали доступу до всіх речових доказів. За словами Стерненка, він не отримав копії відеозаписів з місця події, допиту співорганізатора нападу Подобєдова. Проте прокурор сказав, що нібито не відповідають дійсності заяви захисту про ненадання речових доказів.

Фото: Катерина Петренко

"Не було такого, щоб він сказав надати йому відеозаписи, а слідчий сказав: "Не дам". Ми зобов'язані надати все, що в нас є. І ми це надаємо. Копія зробиться, це ж не проблема", - висловився прокурор.

Цікаво зазначити: понад 40 документів у справі - російською мовою. Йдеться про протоколи огляду, висновки експертів. Стерненко каже: з порушенням ст. 29 КПК України слідство понад два місяці на прохання захисту не спромоглося перекласти їх на державну. Адвокат Віталій Титич через це оскаржив бездіяльність прокурора.

Чому другому нападнику на Стерненка Ісайкулу не змінили підозри та призупинили слідство: коментар прокурора

Разом з тим прокурор Бозовуляк підтвердив: слідство у справі, де Стерненко - потерпілий, призупинили.

"Бо поки немає Ісайкула, нам нічого робити. Розшук не зупиняється, але з іншого боку, ми не можемо здійснити його розшук, оскільки слідчим суддею відмовлено в обранні щодо нього запобіжного заходу. Аби компетентні органи його затримали і екстрадували, потрібна ця ухвала суді. Її поки що немає. Ми оскаржуємо те рішення суду", - сказав прокурор.

До речі, прокуратура не бачить підстав змінювати кваліфікацію статті Ісайкулу з хуліганства на вчинення тяжких тілесних ушкоджень або умисне вбивство.

Фото: Катерина Петренко Сергій Стерненко та його адвокат Віталій Коломієць

"А звідки ми знаємо, що він хотів вчинити саме тяжкі тілесні ушкодження Стерненку? Це може сказати лише сам Ісайкул. Небезпечність посягання - ті обставини, які нами встановлені, не дають підстав вважати, що Ісайкул з Кузнєцовим хотіли заподіяти саме тяжкі тілесні ушкодження або, тим паче, вбити Стерненка".

Водночас прокурор не зміг відповісти, як саме перевіряло слідство, чи мав Ісайкул умисел вбити Стерненка. Разом з тим, за його словами, сам факт нападу - умисел вчинити тілесні ушкодження.

"Легкі тілесні ушкодження - це легший злочин, ніж хуліганство. У нього був умисел проявити зверхність до Стерненка та дівчини, завдавши ушкодження. А хуліганство передбачає можливість заподіяння ушкоджень. Яка експертиза покаже, який був умисел щодо Стерненка? У нього був умисел побити Стерненка і проявити зверхність. Ми бачили, що за Стерненком стежили. Ці особи за чиєюсь наводкою його чекали. Там навіть було умовне світло фар, на жаль, невідомих. Ви розумієте, побачити все неможливо в темну пору доби", - сказав прокурор.

У разі необхідності проведення слідчих дій щодо Ісайкула можуть відновити. Але поки що в Офісі генпрокурора потреби не бачать.

Фото: Катерина Петренко Прокурор Микола Бозовуляк

Не самозахист, бо влучив у серце: прокурор про умисел Стерненка

У Офісі генпрокурора вважають, мовляв, Стерненко таки хотів убити нападника Кузнєцова, а не винятково захистити себе та дівчину.

"Стерненко розповідав, що під час нападу відмахувався ножем. Так? Якщо відмахуватись ножем, яким чином він влучить прямо в серце? Можна живіт порізати... Стан афекту може встановити психологічна експертиза. Але Стерненко відмовився. Спитайте в нього, який умисел в нього був, я утримаюся від відповіді", - сказав прокурор.

"Ми не ясновидці": а замовник нападу хто

Насамкінець прокурор утримався від конкретики, як просувається слідство щодо виявлення замовника нападу на Стерненка.

"Вибачте, ми не ясновидці, не все можемо знати. Ви знаєте, що президентів вбивають і вбивства не розкривають? Ми теж не всесильні", - апелював Бозовуляк.

Разом з тим кілька місяців тому Стерненко оприлюднив відео допиту друга померлого нападника Кузнєцова, який вказує: в інтересах Труханова був напад на Стерненка, бо той "наламує Леонідовичу какієто дєла". Прокурору невідомо, чи долучено це відео до матеріалів справи.

"Перевіряється щодо Труханова, але таких даних не встановлено. Чесно не скажу щодо цього. Я не бачив цього відео. Уперше про нього чую", - відповіла сторона обвинувачення.

Разом з тим Стерненко назвав дії прокуратури "знущанням" і помстою за його громадську діяльність в Одесі. Захист вважає справу політично вмотивованою.

Фото: Катерина Петренко Стерненко, Коломієць та адвокат Віталій Титич

Венедіктова взяла самовідвід зі справи Стерненка

Насамкінець, на переконання Стерненка, прокуратура у справі, де він - підозрюваний, поспішає, бо генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла в ефірі телеканалу "Україна.24", що "справу Стерненка треба передавати до суду".

Важливо додати, сьогодні активіст повідомив: генпрокурорка Венедіктова взяла самовідвід у його справі з відмовою виконувати функції генпрокурора. За словами активіста, це сталося, оскільки він звернувся в НАБУ щодо її годинника. Відомо, що Венедіктова і не входила в групу прокурорів у його справі.