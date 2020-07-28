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Мангера та Левіна судитимуть за замовлення й організацію нападу на Гандзюк

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Мангера та Левіна судитимуть за замовлення й організацію нападу на Гандзюк
Фото: Укринформ

Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера й експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Херсонської обласної ради та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин організували вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої Катерини Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Наразі обоє перебувають під вартою: строк запобіжного заходу голові облради продовжено до 11 вересня 2020 року, а іншому підозрюваному – до 24 серпня 2020 року.

Раніше судом визнано винними та засуджено до позбавлення волі п’ятьох безпосередніх виконавців нападу на Катерину Гандзюк, інформують в ОГП.

Нагадаємо, 16 червня Мангера затримали в Херсоні і під конвоєм привезли до Києва на виконання рішення Печерського районного суду Києва. Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства генерала СБУ Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфа.

Олексія Левіна в кінці січня 2020 року затримали в Болгарії, де він проживав останнім часом разом зі своєю співвітчизницею. 27 січня болгарський суд заарештував Левіна на 40 діб. Після чого Зеленський обговорив з прем'єром Болгарії його екстрадицію.

Пізніше заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що певні особи не хочуть екстрадиції в Україну Олексія Левіна. За його інформацією, ці ж особи вже забезпечили Левіна необхідним захистом.

22 лютого суд у Болгарії дозволив екстрадицію Левіна.

31 липня 2018 року в Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. 4 листопада вона померла.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник народного депутата Ігоря Павловського, ексучасник АТО Сергій Торбін і Олексій Левін (Москаленко) - звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (види співучасті), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

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