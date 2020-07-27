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НАБУ не дозволило продати австрійській "прокладці" сировини ОГХК на 52 млн гривень

Правоохоронці діяли у співпраці з новим керівництвом ОГХК.

НАБУ не дозволило продати австрійській "прокладці" сировини ОГХК на 52 млн гривень
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Співробітники НАБУ та САП у співпраці з новим керівництвом АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", 100% акцій якої належить державі, запобігли 52 млн грн збитків, не дозволивши безоплатно вивезти сировину "ОГХК" за кордон.

Йдеться про 1845 тонн рутилового концентрату, який наразі перебуває в Одеському морському торговельному порту, інформує пресслужба НАБУ.

"Рішення про безоплатну передачу сировини іноземній компанії-посередниці (Австрія), як вже має близько 600 млн грн боргів перед "ОГХК", ухвалив попередній менеджмент держкомпанії. Дізнавшись про цей факт, а також про те, що незаконно переданий рутил зберігається в Одеському морському торговельному порту, новий менеджмент держпідприємства звернувся до Національного бюро", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на сировину в межах досудового розслідування фактів можливих зловживань на держпідприємстві. Відповідне клопотання задоволено слідчим суддею ВАКС 15 липня 2020 року і наразі виконано.

"Такі заходи унеможливили подальшу реалізацію кінцевим покупцям 1845 тонн незаконно переданого іноземній компанії рутилу, а разом із тим - 52 млн грн збитків "ОГКХ", - повідомляють у НАБУ.

У Бюро зауважили, що в травні завдяки взаємодії нового керівництва ОГКХ і правоохоронців вдалося запобігти безоплатному вивезенню ільменітового концентрату на 80 млн грн.

В НАБУ підкреслюють, що з 2016 року антикорупційні органи здійснювали досудове розслідування за фактами зловживання службовим становищем службовими особами "ОГХК" при експорті титанової сировини через пов’язані іноземні компанії-посередники. У 2018 році обвинувальний акт за обвинуваченням службових осіб вказаного підприємства скерували до суду.

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