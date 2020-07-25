Суд закрив провадження щодо декларації Зеленського через його недоторканість

Печерський районний суд Києва постановив закрити адмінпровадження щодо президента Володимира Зеленського стосовно неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Провадження було відкрито 7 липня головою Національного агентства з питань запобігання продукції, пише "Інтерфакс-Україна".

"Провадження у справі про адміністративне правопорушення... закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення", - йдеться в тексті постанови у справі №757/28800/20-п, оприлюдненої в Єдиному реєстрі судових рішень.

У документі зазначено, що Зеленський не повідомив про зміни в майновому стані після того, як 10 липня 2019 року отримав дохід у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Посада президента підпадає під дію закону "Про запобігання корупції", однак на час виконання повноважень, згідно з Конституцією, він користується правом недоторканності, тобто проти нього не можна порушувати кримінальну справу.

Суд посилається на прецедентну практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою особі, яку притягають до адміністративної відповідальності, пред'являють "кримінальне обвинувачення" в його автономному розумінні ЄСПЛ, яке повинно тлумачитися за критеріями урахування кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності і характеру, суворості потенційного покарання.

"За вказаних обставин, враховуючи стандарти, які встановлює Конвенція для кримінального провадження, на провадження у справах про адміністративні правопорушення суд приходить до висновку, що при складанні протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП має місце висунення "кримінального обвинувачення". Тому, зважаючи на положення ст. 105 Конституції України... зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складено протокол про адміністративне правопорушення... і він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, що в липні Зеленський зізнався в порушенні законодавства і заявив, що "готовий нести відповідальність". Глава держави заявив Національному агентству із запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв'язку з ненаданням інформації про суттєві зміни в майновому стані. Однак ці зміни стосувалися облігацій внутрішньої державної позики на суму 5,1 млн гривень.

Також повідомлялося, що НАЗК склало і вручило президентові України два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями.