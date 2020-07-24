Зеленський провів телефонну розмову з керівництвом ЄБРР

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов'язків президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком і віцепрезидентом ЄБРР Аланом Пію.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

Зеленський зауважив, що минулого року портфель проєктів ЄБРР в Україні склав 1,1 млрд євро. Він висловив сподівання на ще динамічніше нарощування співпраці цього року.

Президент зазначив, що світова пандемія COVID-19 ще гостріше ставить питання фінансування та підтримки ліквідності компаній державного й приватного сектору. Крім того, є необхідність і надалі інвестувати в розбудову інфраструктури в Україні.

В. о. президента ЄБРР наголосив, що Банк готовий надавати Україні ще більше підтримки в часи кризи, і за цей рік інвестував в Україну понад 300 млн євро.

Рігтерінк відзначив реформи корпоративного управління державними підприємствами та банками в Україні й забезпечення прозорості процедур призначення членів наглядових рад.

Зеленський, у свою чергу, наголосив, що Україна послідовно підтримує співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ та Світовим банком, а уряд працює над виконанням умов для отримання другого траншу кредиту МВФ і ЄС.

Також президент повідомив, що Україна успішно повернулася на зовнішній ринок капіталу – Міністерство фінансів залучило 2 млрд доларів, що демонструє довіру інвесторів до нашої країни. Зеленський запевнив співрозмовників у тому, що зі зміною голови Національного банку політика НБУ залишиться такою ж ефективною.

Зеленський також висловив сподівання, що ЄБРР продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проєктів.

"Насамперед маю на увазі розбудову доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту. Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 мільйонів євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", - зазначив президент.

Також Зеленський розповів про підготовку до приватизації великих державних компаній і запросив ЄБРР долучитися до цього процесу. Він повідомив, що перший аукціон з приватизації готелю "Дніпро" відбувся прозоро та успішно і державі вдалося отримати рекордну ціну - понад 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. З початку діяльності в країні банк узяв на себе зобов'язання надати майже 15 млрд євро в рамках 466 проєктів.