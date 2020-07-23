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Денісова заявила про нелюдське поводження з кримськими татарами у російських СІЗО

Український омбудсман закликала міжнародну спільноту продовжувати тиск на країну-окупанта.

Денісова заявила про нелюдське поводження з кримськими татарами у російських СІЗО
Фото: Макс Левин

Нещодавно заарештований на окупованому Росією українському півострові кримський татарин Сейран Хайретдинов зазнає психологічного насильства.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Керівництво слідчого ізолятора "ФКУ СИЗО 1 УФСИН РОССИИ по Республике Крым и г. Севастополю", де незаконно утримують нашого співгромадянина, навмисно створює йому нестерпні умови тримання, переміщуючи його з камери в камеру та погрожуючи видворенням до ШІЗО", - написала вона у "Фейсбуку".

Денісова також повідомила про грубе порушення прав українських політв’язнів Олександра Марченка, Тофіка Абдулгазієва, Руслана Сулейманова, Ескандера Абдулганієва, яких незаконно утримують в установах Федеральної служби виконання покарань Росії.

"Попри постійні скарги на погіршення стану здоров'я, жодному з них не надають належної медичної допомоги, що є порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН", - зазначила український омбудсман.

Окрім того, стверджує Денісова, керівництво слідчих ізоляторів для створення додаткового тиску на українських політв’язнів вилучає лікарські препарати, зокрема у Тофіка Абдулгазієва під час обшуку забрали знеболювальне.

Український омбудсман звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою негайно припинити нелюдське поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями та терміново забезпечити право на отримання належної медичної допомоги відповідно до міжнародних стандартів, а також вжити заходи з метою припинення на них тиску з боку адміністрації СІЗО.

Денісова також закликала міжнародну спільноту підтримати наших співгромадян та продовжувати тиск на країну-окупанта, щоб спільно домогтися повернення всіх незаконно утримуваних Російською Федерацією українців.

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що для переговорів з Росією про Крим потрібен потужніший міжнародний тиск.

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