Волкер: для переговорів з Росією про Крим потрібен потужніший міжнародний тиск

"Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО".

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер не бачить можливостей для міжнародних переговорів з Росією про окупований нею український Крим.

Про це він заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Я сформулював би це трохи інакше. Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: «Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити». Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО", - сказав Волкер.

Також він додав, що "дійсно важливим гравцем" у цьому питанні є Туреччина.

"Усі ми повинні постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму та посилювати тиск на Росію, аби вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми повинні посилити цей тиск", - наголосив Волкер.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим навесні 2014 року, після того як у регіоні пройшов незаконний референдум про "самовизначення". Згідно з офіційними даними, за входження півострова до складу Росії проголосували 96,77% виборців, у Севастополі - 95,6%. Згодом Рада з прав людини при російському президентові визнала, що явка і результати референдуму в Криму були сильно завищені.

Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав, що в Криму діяли російські військові, які, за його словами, "забезпечували умови для вільного волевиявлення кримчан".

Через захоплення Криму стосовно РФ діють кілька пакетів санкції Євросоюзу та США.

Росія заперечує окупацію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості". А 12 липня Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим.