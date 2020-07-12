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Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано".

Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін заявив, що окупація Криму не вплинула на відносини України та Росії. Про це він заявив в інтерв'ю каналу "Росія 1", передає агентство ТАСС.

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано", - сказав Путін.

Російський президент висловив упевненість, що "ця піна [негатив у відносинах двох країн] рано чи пізно спаде".

За словами Путіна, у 2014 році в Україні "відбувся державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

Нагадаємо, Росія анексувала Крим навесні 2014 року, після того, як в регіоні пройшов незаконний референдум про "самовизначення". Згідно з офіційними даними, за входження півострова до складу Росії проголосували 96,77% виборців, у Севастополі - 95,6%. 

Згодом Рада з прав людини при російському президентові визнала, що явка і результати референдуму в Криму були сильно завищені.

Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав, що в Криму діяли російські військові, які, за його словами, "забезпечували умови для вільного волевиявлення кримчан".

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