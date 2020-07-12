Іспанія скерує 40 тисяч поліцейських для патрулювання на курортах

Навіть після відкриття кордонів іспанські курорти залишаються наполовину порожніми.

Іспанія в рамках кампанії з приваблення туристів скерує на популярні курорти близько 40 тисяч поліцейських, які будуть контролювали дотримання санітарних правил.

Видання The Local пише, що іспанські курорти після відкриття кордонів залишаються наполовину порожніми. Туристи бояться їхати в країну, яка стала одним з європейських центрів спалаху коронавірусу.

Тому уряд Іспанії запустив дві кампанії - "Операція "Літо" і "План безпечного туризму", щоб "гарантувати захист літнього сезону і консолідувати Іспанію, як один з найбезпечніших туристичних напрямків на планеті".

"Для цієї мети було підготовлено понад двадцять посібників, які охоплюють весь туристичний ланцюжок і є орієнтиром для глобального індексу", - розповіла держсекретар Іспанії з туризму Ізабель Марія Олівер Сагрерас.

40 тисяч співробітників Національної поліції і Цивільної гвардії додатково спрямують у найпопулярніші туристичні регіони Іспанії: Андалусію, Астурію, Балеарські острови, Канарські острови, Кантабрію, Валенсію, Галісію, Мадрид і Мурсію.

Поліцейські будуть патрулювати міські та міжміські маршрути, станції, порти, аеропорти, готелі, пляжі та кемпінги.

Вони будуть стежити за дотриманням мешканцями і туристами заходів з охорони здоров'я.

Нагадаємо, 21 червня Іспанія відкрила кордони для жителів країн Європейського Союзу та Шенгенської зони після майже 100 днів карантину. Громадяни країн ЄС можуть в'їжджати в Іспанію без обов'язкового 14-денного карантину.