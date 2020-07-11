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США оголосили про введення 25% мита на косметику і сумки з Франції

Рішення прийняли у відповідь на французький цифровий податок.

США оголосили про введення 25% мита на косметику і сумки з Франції
Фото: EPA/UPG

Торгове представництво США заявило про введення додаткового мита в розмірі 25% на товари з Франції обсягом $ 1,3 млрд. Про це йдеться на сайті відомства.

Рішення має набути чинності з 6 січня 2021 року. Воно було прийнято у відповідь на французький цифровий податок, який, на думку торгового представника США, несправедливо утискає діяльність американських компаній зі сфери цифрових технологій. 

Американські мита не вступатимуть в силу в протягом 180 днів, щоб дати час для двосторонніх переговорів. При цьому Вашингтон залишив за собою право застосувати мита раніше, якщо це буде необхідно. 

У список товарів, на які адміністрація президента США Дональда Трампа готова накласти мито, потрапила косметична продукція та сумки.

Нагадаємо, у липні 2019 року парламент Франції прийняв закон про податок на послуги найбільших цифрових компаній, таких як Amazon, Apple, Facebook і Google. Закон передбачав збір у розмірі 3% з місцевої виручки технологічних гігантів, лише у Франції вона перевищує €25 млн і € 750 млн у всьому світі. 

Закон викликав критику з боку США. Дональд Трамп заявив, що у відповідь Сполучені Штати введуть податок на французьке вино

У січні 2020 міністр економіки і фінансів Франції Брюно ле Мер повідомив, що Париж і Вашингтон встановили "загальні рамки" щодо цифрового податку. Він заявив, що Франція відкладе збір цифрового податку до грудня 2020 року, а США у відповідь відмовляться від введення санкційних мит.

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