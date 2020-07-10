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Кораблі НАТО зайдуть у порт Одеси

Флотилія Альянсу візьме участь у кількох навчальних програмах.

Кораблі НАТО зайдуть у порт Одеси
Фото: ВМС ЗС України

Середземноморська військова флотилія НАТО візьме участь у масштабних навчаннях у Чорному морі. Після навчальних маневрів кораблі зайдуть у порт Одеси. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на іспанське видання АВС.

У морській групі 4 кораблі: два ескортні (SNMG) і два протимінні (SNMCMG) з підвищеною готовністю. Очолює флотилію фрегат "Альваро де Басан" (F-101).

Кораблі, як очікують, візьмуть участь у навчаннях, організованих членами та партнерами НАТО. Українські навчання називаються Sea Shield.

Згідно з планом, судна НАТО покинуть Чорне море через 21 день. Але до цього відвідають Одесу, яка розміщена за 380 км від бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

За останній місяць в акваторію Чорного моря увійшли декілька кораблів НАТО.

Нагадаємо, у 2019 році кораблі НАТО заходили в українські порти майже щомісяця як постійні морські угруповання НАТО, так і ключові союзники, в тому числі для того, щоб проводити спільні навчання з Військово-морськими силами України для підвищення боєздатності наших ВМС.

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