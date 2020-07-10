На саміті Україна - ЄС може відбутися підписання угоди про єдиний авіапростір

Підписання цього договору планувалося ще у 2014 році, але було відтерміновано Євросоюзом.

22-й саміт Україна - ЄС відбудеться 1 жовтня у Брюсселі, на ньому очікується підписання угоди про єдиний авіапростір. Про це повідомила директорка департаменту ЄС і НАТО МЗС Марина Михайленко, пишуть "Українські новини".

"Саміт Україна - Євросоюз уже підтверджено на 1 жовтня. Ми дуже хотіли б нарешті у межах цього саміту підписати угоду про спільний авіаційний простір", - зазначила вона.

Михайленко нагадала, що наразі тривають дискусії щодо можливості оновлення параметрів Угоди про прийнятність та відповідність промислової продукції АССА - так званий промисловий безвіз.

"Ми зараз очікуємо передоціночну місію. Сподіваємося, що вона проведе свою роботу, і, можливо, десь у грудні, коли проходить рада асоціації Україна-ЄС на чолі з прем'єр-міністром, ми зможемо якимось чином запустити офіційний переговорний процес у контексті приєднання до цієї угоди", - зауважила Михайленко.

Крім того, директорка департаменту ЄС і НАТО МЗС повідомила, що одним із ключових пріоритетів України є інтеграція в єдиний цифровий маркет ЄС.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процесвнутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Як повідомлялося раніше, в липні віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що саміт Україна-ЄС відбудеться в жовтні.

Попередній саміт Україна-ЄС відбувся у Києві у липні 2019. Україну представляв президент Володимир Зеленський, ЄС - голова Євроради Дональд Туск та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.