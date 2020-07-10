Ексадвоката Трампа взяли під варту через порушення домашнього арешту

Колишнього особистого адвоката Дональда Трампа Майкла Коена повторно заарештували через порушення термінів його дострокового звільнення з в'язниці.

Про це заявив його адвокат Джеффрі Левін, пише Голос Америки.

За словами Левіна, Коену було наказано з'явитися у федеральному суді в Манхеттені для перекваліфікації його затримання на домашнє ув'язнення, однак його затримали після того, як він не погодився з умовами спостереження за його місцеперебуванням федеральним урядом. За словами Левіна, від Коена вимагали відмовитися від спілкування із ЗМІ.

"Я ніколи в житті не бачив угоди, яка позбавляла б людину її права на першу поправку, на спілкування зі ЗМІ", - заявив Левін.

Повідомляють, що Коена звільнили з в'язниці 21 травня і помістили під домашній арешт через поширення коронавірусу.

Коен відбував трирічний термін покарання в Нью-Йорку після того, як визнав свою провину в неправдивих свідченнях у Конгресі, а також фінансування виборчою кампанією Трампа підкупів двох жінок, які нібито мали романи з президентом. Трамп заперечував стосунки з жінками.

Визнаючи провину у своїх злочинах, Коен назвав президента, заявивши федеральному судді, що він здійснював виплати "узгоджено і за вказівкою" Трампа, якого прокурори визначили в поданнях суду як "особу 1".