Росія заявляє про причетність України до заворушень у Сербії

Російська Федерація поширює у сербському інформаційному полі неправдиву інформацію про нібито причетність українців до масових заворушень у Сербії, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на посольство України в Сербії.

У дипломатичному представництві наголосили, що Україна не має інформації про участь своїх громадян у цих подіях. Україна жодним чином не намагається втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії, а заяви російських і проросійських ЗМІ про "український сценарій" є неправдивими.

Посольство України звернулося до ЗМІ в Сербії з проханням не поширювати неправдиву інформацію про Україну і громадян України щодо ситуації в Сербії, заявили в посольстві.

Нагадаємо, після виборів 21 червня епідеміологічна ситуація в країні почала різко погіршуватися. У столиці Сербії Белграді кілька тисяч людей вийшли на вулиці, щоб продемонструвати своє незадоволення введенням у місті комендантської години у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.