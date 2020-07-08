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Іран готовий почати переговори з Україною щодо літака МАУ з 20 липня

"Ісламська Республіка Іран нічого не приховує і не шукає причин, щоб не співпрацювати з Україною".

Іран готовий почати переговори з Україною щодо літака МАУ з 20 липня
Архивне фото
Фото: irna.ir

Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран посольству України про готовність почати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, заявило посольство Ірану.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на посольство.

"Ісламська Республіка Іран нічого не приховує і не шукає причин, щоб не співпрацювати з Україною. У зв'язку з цим сьогодні, 8 липня 2020 року, іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран Посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність розпочати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і наразі ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною", - йдеться у "Позиції Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні щодо процесу двосторонніх переговорів з питання катастрофи".

Наголошується також, що іранська сторона не залишила без відповідей ноти української сторони і ці відповіді були надані офіційно, або під час офіційних зустрічей представників іранського керівництва з послом України в Ісламській Республіці Іран, а також під час зустрічей посла Ісламської Республіки Іран із представниками українського керівництва.

"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів із українською стороною, керуючись чинними нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак досі це залишилося без відповіді", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

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