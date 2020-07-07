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У РФ радника голови "Роскосмосу" підозрюють у держзраді

Івана Сафронова звинувачують у роботі на користь НАТО.

У РФ радника голови "Роскосмосу" підозрюють у держзраді
Фото: russki.lu

У Москві співробітники Федеральної служби безпеки затримали радника голови державної корпорації "Роскосмос" Івана Сафронова.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, Сафронова підозрюють у державній зраді. У держкорпорації, у свою чергу, повідомили, що затримання Сафронова не стосується його поточної роботи в "Роскосмосі".

Пізніше у ФСБ заявили, що Сафронов, "виконуючи завдання однієї зі спецслужб НАТО, збирав і передавав відомості про військово-технічне співробітництво".

30-річний Іван Сафронов - колишній співробітник російських газет "Коммерсант" і "Ведомости". Працюючи у ЗМІ, він висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу, космічної промисловості, а також питання військового та військово-технічного співробітництва. У травні Сафронов став радником з питань інформаційної політики гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна.

Нагадаємо, у травні "Роскосмос" звинуватив президента США Дональда Трампа "в агресивних планах захопити планети".

Цього ж місяця Рахункова палата Росії виявила за 2018 рік порушень у космічній галузі країни на 50 млрд рублів. Це на понад 730 мільярдів менше, ніж рік перед тим. Однак у Раді Федерації заявили, що настільки великий розрив пов'язаний "зі змінами в регулюванні й оцінці порушень".

У серпні 2018 року на Міжнародній космічній станції виявили витік повітря. Екіпаж встановив, що його причиною стала мікротріщина у відсіку космічного корабля "Союз МС-09". Спочатку причиною появи тріщини називали влучення метеорита.

Але пізніше з'ясувалось, що співробітник, який допустив недбалість, швидше за все, усвідомив помилку і заклеїв тріщину клеєм, тому її не побачили під час перевірки космічного корабля перед запуском. Однак спеціальна комісія "Роскосмосу" після перевірки заявила, що отвір могли "спеціально зробити американці".

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