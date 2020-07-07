Facebook, Google і Twitter призупиняють співпрацю з поліцією Гонконгу, - CNN

Компанії Facebook, Google і Twitter тимчасово припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронців Гонконгу після прийняття Китаєм контроверсійного закону про нацбезпеку регіону.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представників компаній.

За словами представника Facebook і її месенджера WhatsApp, поки що обмін даними із силовиками Гонконгу "поставлено на паузу", адже триває детальний перегляд прийнятого Китаєм закону про нацбезпеки регіону.

У Google і Twitter також "взяли паузу" в питанні обміну даними з правоохоронцями Гонконгу і почали досліджувати текст закону.

Нагадаємо, постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, який здійснює законодавчу владу, прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Ухвалення цього закону розкритикували в ЄС, у Великобританії, США та в інших країнах.

Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою частиною КНР.