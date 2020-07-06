Данія дозволила будувати "Північний потік-2" у своїх водах

Данія залишалася єдиною країною, що не видала "Газпрому" дозволу на будівництво на своїй території.

Данське енергетичне агентство видало дозвіл використовувати під час будівництва "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якорями для завершення останнього відрізку трубопроводу у водах Данії.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті агентства, передає DW.

Агентство підкреслило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, що мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.

У Nord Stream 2 AG своєю чергою зазначили, що компанія AG подала запит на внесення поправки до отриманого дозволу на будівництво відповідно до рекомендацій Данського енергетичного агентства (ДЕА).

"Поправка має стосунок тільки до можливого використання суден з якірним позиціонуванням і є поясненням лише однієї з умов дозволу. Судно з якірним позиціонуванням уже успішно застосовувалося під час будівництва данської ділянки експлуатованого газопроводу "Північний потік", а також під час будівництва ділянки газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Реалізація проєкту здійснюватиметься відповідно до дозволу на будівництво та оцінки впливу на навколишнє середовище. Ми продовжуємо розглядати різні варіанти його завершення і в належний час повідомимо про свої плани", - цитує агентство новин "Интерфакс" повідомлення Nord Stream 2 AG.

Будівництво "Північного потоку-2" зараз припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року.

Після цього трубоукладач, що належить швейцарській Allseas, був змушений припинити роботи. У розпорядженні компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" залишилося судно з динамічним позиціонуванням "Академік Черський", проте його поки що неможливо використовувати повною мірою через складнощі зі страховкою - більшість компаній відмовляються надавати відповідні послуги через побоювання потрапити під американські обмеження.

Роботи можуть бути продовжені з використанням ще одного російського судна-трубоукладача "Фортуна", однак для його використання через обладнання якірним позиціонуванням був потрібен дозвіл від Копенгагена, який тепер отримано.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Данія залишалася єдиною країною, що не видала "Газпрому" дозволу на будівництво на своїй території.

Ще в серпні 2019 в Росії заявили про 75%-ву готовність "Північного потоку-2".