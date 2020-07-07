Українці в умовах карантину можуть в'їхати до 23 країн

До деяких із них можна потрапити тільки з візою.

Станом на зараз українці в умовах карантину через коронавірус можуть в'їхати до 23 країн. Для деяких з них вимагається віза, а у низці держав необхідно дотримуватися обмежень.

Так, українці можуть подорожувати до Туреччини, Сербії, Албанії, Північної Македонії, Чорногорії, Великобританії, Білорусі, США, Мексики, Єгипту, Тунісу, Республіки Корея, повідомив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Це найпопулярніші напрями, але решта країн не менш прекрасні, але менш привабливі для українських подорожніх - ми не спостерігаємо масового притоку людей туди. Це Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельскі острови", - додав міністр.

Очільник МЗС зауважив, що Україна наразі не відповідає критеріям Євросоюзу для потрапляння в "зелений список". Із заборони є вісім винятків-категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Європейського Союзу попри заборону. Це, серед інших, працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога; дипломати, співробітники поліції для виконання обов'язків; особи, які прямують транзитом; особи, які їдуть з туристичною метою або з інших питань, які мають економічний інтерес; особи, які мають невідкладні особисті обставини.

Нагадємо, що МЗС пропонує заборонити продаж квитків для громадян, яких можуть не пропустити прикордонники країни призначення.

Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній мапі або онлайновому сервісі від ЄС. Водночас у МЗС закликали українців утриматися від поїздок за кордон без нагальної необхідності, а при ухваленні рішення орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поширення COVID-19 у світі.

Раніше повідомлялося, що тільки 10 країн дозволили українцям в'їзд на свої території. Громадяни України могли в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.