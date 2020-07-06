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10 країн відкрили кордони для українців

Громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

10 країн відкрили кордони для українців
Фото: dpsu.gov.ua

Нині 10 країн дозволили українцям в'їзд на свої території. Громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, передає Суспільне.

У відповіді українського зовнішньополітичного відомства на запит суспільного мовника зазначається, що громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

У МЗС нагадали, що кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності на COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови в'їзду іноземців.

Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній мапі або онлайновому сервісі від ЄС. Водночас у МЗС закликали українців утриматися від поїздок за кордон без нагальної необхідності, а при ухваленні рішення орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поширення COVID-19 у світі.

Нагадаємо, що у Греції через обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусу, не пропустили групу з 17 українських громадян.

За інформацією українського посольства в Греції, повернення на батьківщину заплановано на вівторок, 7 липня.

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