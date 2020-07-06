10 країн відкрили кордони для українців

Громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

Нині 10 країн дозволили українцям в'їзд на свої території. Громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, передає Суспільне.

У відповіді українського зовнішньополітичного відомства на запит суспільного мовника зазначається, що громадяни України можуть в'їжджати до Албанії, Великої Британії, Словенії, США, Сербії, Туреччини, Єгипту, Чорногорії, Хорватії та Мексики.

У МЗС нагадали, що кожна країна періодично переглядає дозвіл на поїздки, зокрема, на основі постійного моніторингу рівня захворюваності на COVID-19 в Україні, умов взаємності тощо. Також кожна держава запроваджує свої умови в'їзду іноземців.

Українці можуть ознайомитися з правилами на інтерактивній мапі або онлайновому сервісі від ЄС. Водночас у МЗС закликали українців утриматися від поїздок за кордон без нагальної необхідності, а при ухваленні рішення орієнтуватися на актуальні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поширення COVID-19 у світі.

Нагадаємо, що у Греції через обмеження, введені внаслідок пандемії коронавірусу, не пропустили групу з 17 українських громадян.

За інформацією українського посольства в Греції, повернення на батьківщину заплановано на вівторок, 7 липня.