ЦВК запустила сервіс для зміни виборчої адреси онлайн

Потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця і підвантажити один з документів.

Центральна виборча комісія запустила електронний сервіс для зміни виборчої адреси онлайн. Тепер до 9 вересня кожен українець, який постійно проживає не за місцем реєстрації (в тому числі внутрішньо переміщені особи), зможе проголосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Для того, щоб змінити виборчу адресу, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця. А також підвантажити один з документів:

- довідка ВПО;

- договір оренди житла;

- документ про право власності на житло;

- документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою;

- документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою;

-документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою.

Ідентифікація на сторінці сервісів Держреєстру виборців та підпис заяви здійснюються за допомогою електронного підпису.

Важливо, що зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та така, що не підлягає повторній зміні протягом наступних шести місяців.

Нагадаємо, що у травні ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем проживання, а не реєстрації. Новий порядок спрямований на реалізацію виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших виборців, які змушені проживати не за місцем реєстрації.

Відповідно до нововведення, виборець може подати заяву про зміну виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) у паперовій або електронній формі. Подати заяву можна в будь-який час, але не пізніше ніж на п'ятий день від початку виборчого процесу. Голосування відбудеться 25 жовтня.

Крім цього, виборець може звернутися до органу ведення ДРВ з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення останньої зміни адреси виборця.

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