Секретар РНБО Данілов: "Ніякої другої російської мови у нас бути не може"

На його думку, англійську мову потрібно вчити з дитячого садочка.

Мовне питання є принциповим для України, державною мовою повинна бути тільки українська. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова", - зазначив він.

Водночас він вважає, що другою мовою в Україні має бути англійська.

"Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ", - повідомив секретар РНБО.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Центру соціального моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка, 37,3% мешканців України розмовляють удома в сім'ї, як правило, винятково українською мовою, а 13,5% - винятково російською.

25 квітня минулого року Верховна Рада з 17-ї спроби проголосувала за новий закон про забезпечення функціонування державної мови. Володіння українською мовою обов'язкове для великого кола службовців - від президента до вчителів і лікарів. Українська мова повинна використовуватися в освіті (крім дошкільних установ і шкіл з мовою навчання національних меншин) та сфері культури.