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Зеленский анонсировал, что на следующей неделе в Украине определятся с кандидатом в вице-премьеры по промышленной политике

Пока имен он не назвал. 

Зеленский анонсировал, что на следующей неделе в Украине определятся с кандидатом в вице-премьеры по промышленной политике
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатура вице-премьер-министра по промышленной политике может определиться уже через неделю.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Одесской области в субботу на территории Одесского припортового завода, говорится на сайте ОП.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей - сейчас выбираем лучшую кандидатуру", - сообщил президент.

По словам Зеленского, на многих украинских предприятиях есть полный цикл производства, что позволяет построить промышленно мощную страну.

"Для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия - это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленным и космическим государством", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в мае за создание должности вице-премьера-министра по вопросам оборонно-промышленной политики выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Обсуждение проходило в рамках встречи Данилова с представителями крупнейших предприятий авиационной отрасли.

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