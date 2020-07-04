Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что представители банковского сектора предложили несколько кандидатур на пост главы Национального банка Украины, и они сейчас изучаются.

Об этом глава государства рассказал на брифинге в субботу в городе Южное Одесской области, где он пребывает с рабочей поездкой, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается кандидатуры на главу Национального банка Украины, я провел три большие дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Все это какая-то фантастика", - сказал президент.

Зеленский отметил, что встретился со всеми заместителями из действующего состава правления Нацбанка и получил от них рекомендации, а также почти со всеми представителями коммерческих банков Украины.

"Все три списка, которые мне предложили эти, скажем так, три отдельные "стола" банковского сектора, мы изучаем. Изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние. Об их профессиональном уровне я уже получил информацию от банкиров. У нас есть время, будут встречи с лидерами из списка предложенных на главу Национального банка Украины. Я не вижу никаких проблем", - считает глава государства.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на Нацбанк в течение длительного времени.

За отставку Смолия Верховная Рада проголосовала 3 июля.

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на уходе главы НБУ настаивал президент Владимир Зеленский.

После заявления об отставке Смолия гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций. Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

На фоне заявления об отставке Смолия подскочил курс доллара.

Глава Минфина Сергей Марченко заявил, что уход главы НБУ сорвала Украине "сделку десятилетия".