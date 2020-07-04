Порошенко в интервью BBC: "Преследования против меня - это месть неопытного президента и "пятой колонны" Кремля"

Политические преследования против пятого Президента Украины - это месть неопытного президента Зеленского, в окружении которого есть представители «пятой колонны» Кремля. Об этом Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала BBC Джонни Фишеру.

«Это - месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, - он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу - это единственное, в чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу - и это самое главное», - подчеркнул Порошенко.

На вопрос журналиста, не жалеет ли он о месседжах своей избирательной кампании и бордах, на которых Порошенко был против Путина, пятый Президент ответил: «Я был бы одним из самых счастливых людей в мире, если бы я ошибался. Но, к сожалению, это правда. И «пятая колонна» Кремля сейчас играет очень важную роль в Украине. Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, - теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались», - говорит Порошенко.

«Я не говорю, что украинский президент - человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытный, и его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет очень негативную роль. И в этой ситуации - это политическая расплата. Я абсолютно убежден, что нам нужно объединять страну, а не разъединять страну. Украинский народ ждет этого от украинской власти, включая президента», - убежден Петр Порошенко.

Напомним, 1 июля Печерский райсуд Киева во второй раз отложил избрание меры пресечения по подозрению Порошенко.