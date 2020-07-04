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​В Берлине прошла нормандская встреча на уровне политических советников

Глава российской делегации заявил, что прорыва не произошло.

​В Берлине прошла нормандская встреча на уровне политических советников
Фото: EPA/UPG

В Берлине 3 июля состоялась встреча в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников.

Украинскую делегацию возглавил вице-премьер Алексей Резников. Вместе с ним в столицу Германии отправился руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Пресс-служба Офиса президента заявляла, что в рамках встречи планировалось обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей парижского саммита "нормандской четверки" в Париже и перспективы проведения новой встречи лидеров государств.

Глава российской делегации Дмитрий Козак после встречи рассказал, что разговор выдался обстоятельным, но без прорыва. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, "удалось приблизиться по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий в Донбассе".

О новом саммите "нормандской четверки", по словам Козака, "говорить пока очень-очень рано". Он сказал, что Украины требуется принять "десятки разных законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто".

Напомним, что последняя встреча глав стран "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и России - прошла в Париже в декабре прошлого года. На ней были достигнуты договоренности о разведении войск возле нескольких населенных пунктах и обмене пленными.

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