Его взяли "на горячем" при получении $200 тысяч.

Фото: vl.npu.gov.ua

Департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал по подозрению в мошенничестве лидера луцкой ячейки одной из политических партий.

В фейсбуке ДСР говорится, что ему вменяют завладение 1,5 млн долларов мошенническим способом.

"Глава одной из местных организаций региона, рассказывая якобы о дружеских отношениях с различными авторитетными лицами, в том числе и за рубежом, создал себе имидж влиятельного человека. Во время общения с гражданами, ненароком вспоминал, что благодаря своим знакомствам может пролоббировать назначение на руководящие должности в любые органы центральной власти. Конечно же, за определенное вознаграждение", - сообщили в полиции.

По данным местного издания "Район", мужчина - глава луцкой организации Демократической партии Иван Братченя - представлялся своим жертвам как член "группы Ротшильда".

Его задержали "на горячем" во время получения 200 тысяч гривен якобы за помощь в назначении в Кабинет министров.

Фото: vl.npu.gov.ua

Во время обысков полицейские нашли заявление потерпевшего на вступление в группу масонов и кольцо с печатью масонов.

Задержанному собираются предъявить ч.4 ст.190 Уголовного кодекса, то есть мошенничество.