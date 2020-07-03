Департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал по подозрению в мошенничестве лидера луцкой ячейки одной из политических партий.
В фейсбуке ДСР говорится, что ему вменяют завладение 1,5 млн долларов мошенническим способом.
"Глава одной из местных организаций региона, рассказывая якобы о дружеских отношениях с различными авторитетными лицами, в том числе и за рубежом, создал себе имидж влиятельного человека. Во время общения с гражданами, ненароком вспоминал, что благодаря своим знакомствам может пролоббировать назначение на руководящие должности в любые органы центральной власти. Конечно же, за определенное вознаграждение", - сообщили в полиции.
По данным местного издания "Район", мужчина - глава луцкой организации Демократической партии Иван Братченя - представлялся своим жертвам как член "группы Ротшильда".
Его задержали "на горячем" во время получения 200 тысяч гривен якобы за помощь в назначении в Кабинет министров.
Во время обысков полицейские нашли заявление потерпевшего на вступление в группу масонов и кольцо с печатью масонов.
Задержанному собираются предъявить ч.4 ст.190 Уголовного кодекса, то есть мошенничество.