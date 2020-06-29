Бывшего премьер-министра Франции Фийона приговорили к двум годам тюрьмы

Его признали виновным по делу о фиктивном найме жены.

Парижский суд приговорил бывшего премьер-министра Франции и кандидата в президенты Франсуа Фийона к двум годам тюрьмы и еще трем - условно. Он также должен выплатить 375 тыс. евро штрафа.

Как сообщает RFI, Фийона судили по громкому делу о фиктивных рабочих местах его жены Пенелопы. В период с 1998 по 2013 год Пенелопа Фийон формально числилась помощницей депутата Национального собрания. За это время она получила из государственной казны 613 тысяч евро.

Пенелопа Фийон получила три года условно и штраф 375 тыс. евро.

Суд также лишил Франсуа Фийона права занимать выборные должности в течение ближайших десяти лет; Пенелопу Фийон - в течение ближайших двух лет.

Виновным признан и один из бывших коллег Фийона. Его приговорили к трем годам заключения условно и 20 тысячам евро штрафа - тоже условно.

Адвокаты супругов Фийонов уже заявили, что защита опротестует решение суда.

Фийон возглавлял правительство Франции с 2007 по 2012 годы. В 2017 году он ушел из политики после того, как проиграл президентские выборы, заняв третье место.