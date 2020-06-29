Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его стратегия борьбы с коронавирусом без сторгого карантина оказалась правильной. Фрагмент его выступления показал телеканал "Беларусь 1".

"Евросоюз — гробы, копают, мрут, в дом престарелых приезжают — а там сотня погибших. Россия тут изолировала всех и прочее. «А наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню, еще чего-то». Я не мог кое-что вам говорить всерьез. И когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что надо посеять, потому что жрать будет нечего", — сказал на встрече с активом Минской области Лукашенко.

Белорусский президент напомнил, что его критиковали за выбранный подход к борьбе с коронавирусом, и признался, что три месяца "сходил с ума" из-за пандемии.

"Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Мало того, что вы не поняли, а, не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете о меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили", - сказал он.

Лукашенко сообщил, что сегодня в Беларуси количество выздоровевших ежедневно превышает число новых заболевших на несколько сотен.

"Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения", - сказал президент Беларуси.

Он считает, что люди будут жить с этим вирусом, болеть им, и, возможно, вообще не избавится от него, как от гриппа.

"Сейчас уже все сражаются за вакцину, потому что это миллиарды. Представьте: миллиард человек надо привить. Если по пять долларов будет стоить — сколько это денег. Уже все воюют, уже Россия ввязалась в это — мне Путин рассказывал, уже японцы что-то делают, в Западной Европе консорциум какой-то создали, американцы уже испытали вроде бы вакцину. Все борются за триллионы долларов, которые надо будет поделить. Возникает третий вопрос: а может, это кому-то надо было? Наверняка, надо было", - сказал Лукашенко.

Напомним, что с начала пандемии в Беларуси заболели около 61 тысячи человек, умерли 383. Но сейчас там меньше больных, чем в Украине, которая два месяца провела на карантине.