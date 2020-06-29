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Количество пневмоний в Украине удвоилось за два месяца

Минздрав попросил носить маски и держаться на расстоянии друг от друга.

Количество пневмоний в Украине удвоилось за два месяца
Фото: Youtube / Кабмін

За два с половиной месяца после начала смягчения карантина в Украине удвоилось количество пневмоний, регистрируемых еженедельно. Основная их часть - осложнение коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на брифинге в понедельник рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В середине апреля [на пике первой волны эпидемии] мы регистрировали в неделю порядка 5 тысяч пневмоний. Потом этот показатель у нас начал падать, в том числе благодаря достаточно жестким карантинным ограничениям. На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии за неделю. На сегодняшний день мы регистрируем больше 4 тысяч пневмоний в неделю. Основная часть - осложнения от COVID-19", - сказал министр.

Степанов добавил, что коронавирусная болезнь - не шутки, и попросил людей беречь свое здоровье.

"Это несложно - просто пользоваться маской в местах большого скопления людей. Когда вы заходите в транспорт, в любое здание, в спортивный зал, торгово-развлекательный центр, любой магазин - просто наденьте маску. Придерживайтесь социальной дистанции - это просто полтора метра друг от друга. И пользуйтесь антисептиком. Если вы будете придерживаться этих правил, сразу снижается риск инфицирования COVID-19 и снижается очень существенно", - сказал министр.

Напомним, что в июне в Украине началась вторая волна эпидемии COVID-19, которая уже превысила апрельские пики. 25 июня выявили рекордные 1109 новых случаев коронавируса, а 27 июня был установлен суточный рекорд по госпитализациям - 237 человек.

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