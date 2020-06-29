В Украине за сутки выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни

В Украине в течение 28 июня выявили 646 новых случаев коронавирусной болезни . Это меньше, чем в предыдущие дни, но в выходные количество выявленных случаев COVID-19 всегда снижается.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Лидерами по количеству заболевших в воскресенье стали Львовская область (+115, всего - 5292), Волынская область (+84, всего - 2312) Ровенская область (+70, всего - 3638), Закарпатская область (+66, всего - 2792).

Киев отчитался о 45 новых случаях COVID-19. Всего в столице заболели 4980 человек, это второй показатель в Украине после Львовской области.

В Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Луганской областях за день не выявили ни одного нового больного.

В воскресенье из-за коронавируса умерли 18 человек, а вылечились только 93.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 43 628 человек, умерли 1 147, выздоровели 19 027. Продолжают болеть 23 454 человека.

Напомним, что 27 июня в Украине подтвердили 917 случаев COVID-19, 26 июня - 948, а 25 июня - рекордные 1109.