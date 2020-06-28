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За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 917 человек

Резко вырос суточный показатель в Донецкой области.

За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 917 человек
Фото: facebook/Юрій Рильчук

В Украине 27 июня коронавирус диагностировали у 917 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 42 982. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки выздоровели 233 пациента (всего 18 934), умерли - 19 (всего 1129).

Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской области (173), далее следуют Ровенская (93), Закарпатская (86) области и Киев (69).

Примечательно, что резко вырос суточный показатель в Донецкой области. За последние сутки COVID-19 там обнаружили у 64 человек. Для сравнения за предыдущие сутки в области зарегистрировали только три случая.

Статистика в регионах:

  • Винницкая область - 1833 (22)
  • Волынская область - 2228 (+67)
  • Днепропетровская область - 1087 (0)
  • Донецкая область - 479 (+64)
  • Житомирская область - 1396 (25)
  • Закарпатская область - 2726 (+86)
  • Запорожская область - 568 (+3)
  • Ивано-Франковская область - 2300 (+47)
  • Кировоградская область - 646 (+4)
  • г. Киев - 4935 (+69)
  • Киевская область - 2506 (+37)
  • Львовская область - 5177 (+173)
  • Луганская область - 80 (4)
  • Николаевская область - 436 (+44)
  • Одесская область - 1601 (+34)
  • Полтавская область - 310 (+1)
  • Ровенская область - 3568 (+93)
  • Сумская область - 295 (8)
  • Тернопольская область - 1893 (+17)
  • Харьковская область - 2082 (+36)
  • Херсонская область - 191 (0)
  • Хмельницкая область - 781 (+14)
  • Черновицкая область - 4686 (+55)
  • Черкасская область - 642 (7)
  • Черниговская область - 526 (7).

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что опасается нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом. По его словам, динамика в стране очень плохая. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.

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