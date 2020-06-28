За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 917 человек

В Украине 27 июня коронавирус диагностировали у 917 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 42 982. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки выздоровели 233 пациента (всего 18 934), умерли - 19 (всего 1129).

Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской области (173), далее следуют Ровенская (93), Закарпатская (86) области и Киев (69).

Примечательно, что резко вырос суточный показатель в Донецкой области. За последние сутки COVID-19 там обнаружили у 64 человек. Для сравнения за предыдущие сутки в области зарегистрировали только три случая.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 1833 (22)

Волынская область - 2228 (+67)

Днепропетровская область - 1087 (0)

Донецкая область - 479 (+64)

Житомирская область - 1396 (25)

Закарпатская область - 2726 (+86)

Запорожская область - 568 (+3)

Ивано-Франковская область - 2300 (+47)

Кировоградская область - 646 (+4)

г. Киев - 4935 (+69)

Киевская область - 2506 (+37)

Львовская область - 5177 (+173)

Луганская область - 80 (4)

Николаевская область - 436 (+44)

Одесская область - 1601 (+34)

Полтавская область - 310 (+1)

Ровенская область - 3568 (+93)

Сумская область - 295 (8)

Тернопольская область - 1893 (+17)

Харьковская область - 2082 (+36)

Херсонская область - 191 (0)

Хмельницкая область - 781 (+14)

Черновицкая область - 4686 (+55)

Черкасская область - 642 (7)

Черниговская область - 526 (7).

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что опасается нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом. По его словам, динамика в стране очень плохая. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.