За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 917 человек

В Украине 27 июня коронавирус диагностировали у 917 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 42 982. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За последние сутки выздоровели 233 пациента (всего 18 934), умерли - 19 (всего 1129).
Больше всего новых случаев зарегистрировали во Львовской области (173), далее следуют Ровенская (93), Закарпатская (86) области и Киев (69).
Примечательно, что резко вырос суточный показатель в Донецкой области. За последние сутки COVID-19 там обнаружили у 64 человек. Для сравнения за предыдущие сутки в области зарегистрировали только три случая.
Статистика в регионах:
- Винницкая область - 1833 (22)
- Волынская область - 2228 (+67)
- Днепропетровская область - 1087 (0)
- Донецкая область - 479 (+64)
- Житомирская область - 1396 (25)
- Закарпатская область - 2726 (+86)
- Запорожская область - 568 (+3)
- Ивано-Франковская область - 2300 (+47)
- Кировоградская область - 646 (+4)
- г. Киев - 4935 (+69)
- Киевская область - 2506 (+37)
- Львовская область - 5177 (+173)
- Луганская область - 80 (4)
- Николаевская область - 436 (+44)
- Одесская область - 1601 (+34)
- Полтавская область - 310 (+1)
- Ровенская область - 3568 (+93)
- Сумская область - 295 (8)
- Тернопольская область - 1893 (+17)
- Харьковская область - 2082 (+36)
- Херсонская область - 191 (0)
- Хмельницкая область - 781 (+14)
- Черновицкая область - 4686 (+55)
- Черкасская область - 642 (7)
- Черниговская область - 526 (7).
Накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что опасается нехватки мест в больницах для пациентов с коронавирусом. По его словам, динамика в стране очень плохая. Если на конец мая было 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, выросло в три раза.