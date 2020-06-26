20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации, - Минздрав

Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко. В госпитализации нуждается 20% больных с COVID-19.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Кошалко.

"80% - это легкие формы заболевания. Госпитализации требует не более 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% требует интенсивной терапии", - сообщила эпидемиолог.

По состоянию на утро пятницы, 26 июня в Украине зафиксирован очередной антирекорд - более 1 тыс. новых случаев заражения. Днем ранее, 25 июня заболело 994 человека, 24 июня - 940.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 41 117 человек, из них 18 299 выздоровели, летальных случаев - 1086.