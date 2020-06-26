Кличко: Киев "все ближе" к повторному ограничению работы транспорта

Мэр столицы пожаловался, что люди не носят маски.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о высокой вероятности введения повторных ограничений на работу общественного транспорта.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

"Многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и публичных местах, а там самый высокий риск заразиться, не соблюдают дистанции, собираются большими компаниями... Но вирус не отступил, и если количество больных будет расти, а количество свободных мест в опорных больницах в ближайшие дни существенно снизится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе в работе общественного транспорта", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что "мы все ближе к такому решению".

Напомним, что работа общественного транспорта в Киеве была ограничена в середине марта. Были введены спецпропуска на проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, а метрополитен вообще закрыли на два месяца.

Спецпропуска отменили с 23 мая (при этом запрещается брать стоячих пассажиров), а метрополитен возобновил работу 25 мая.

Киев занимает второе место по количеству случаев COVID-19 в Украине. С начала эпидемии в столице выявили 4726 заболевших, в том числе 115 за последние сутки. Больше только во Львовской области - 4836.