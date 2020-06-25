Во Львове перед ВНО у 32 учителей обнаружили COVID-19

У 32 педагогов на Львовщине перед началом Внешнего независимого тестирования, первый этап которого начался сегодня, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.

Он рассказал, что тест на COVID-19 провели для всех учителей. Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли 1645 преподавателей школ. Тех педагогов, чей тест оказался положительным, к приведению проведению ВНО не допустили, чтобы не заразить учеников.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", - написал Садовый.

Напомним, сегодня, 25 июня, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.