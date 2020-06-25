Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде, а николаевского политика
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Дануца: «На местных выборах мы будем воевать против всех. Все стрелы полетят в нас»
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Минобразования пообещало не переводить школы на обязательное дистанционное обучение
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
Домбровская о "рабочей бабе": это недопустимо, но извинения Корниенко приняты
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
В матче Английской Премьер-Лиги с участием Зинченко случился скандальный эпизод с самолетом
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Корниенко назвал коллегу по фракции "бабой рабочей" и "вообще красоткой"
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Россия в сентябре может вторгнуться в Херсонскую область, - генерал США
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
Активисты установили, кому принадлежит авто, на котором скрылся "фотографировавший" Супрун мужчина
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
В Федерации профсоюзов Украины отреагировали на высказывание нардепки Третьяковой о детях "очень низкого качества"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Во Львове перед ВНО у 32 учителей обнаружили COVID-19

Всего прошли ИФА-тестирования 1645 учителей.

Во Львове перед ВНО у 32 учителей обнаружили COVID-19
Фото: gp.gov.ua

У 32 педагогов на Львовщине перед началом Внешнего независимого тестирования, первый этап которого начался сегодня, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке.

Он рассказал, что тест на COVID-19 провели для всех учителей. Тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) прошли 1645 преподавателей школ. Тех педагогов, чей тест оказался положительным, к приведению проведению ВНО не допустили, чтобы не заразить учеников.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, привлеченных к проведению оценки, прошли ИФА-тестирования. 32 работников заменили из-за болезни. Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", - написал Садовый.

Напомним, сегодня, 25 июня, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы.

Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также