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В Украине стартует внешнее независимое тестирование-2020

Все участники обязаны пройти термометрию. 

В Украине стартует внешнее независимое тестирование-2020
Фото: Украинская правда

В Украине сегодня, 25 июня, начинается основная сессия внешнего независимого оценивания. Первыми выпускники будут сдавать математику. 

Для участия в тесте зарегистрировались свыше 180 000 человек, сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск к пунктам тестирования начался в 9:50 и будет продолжаться час, до 10:50. В приглашении указан временной промежуток, на протяжении которого участнику ВНО рекомендовано прибыть и пройти процедуру идентификации. Это внедрено для того, чтобы избежать собрания большого количества людей.

Всем участникам замеряют температуру - допуск запрещен, если она выше 37,2 градуса. Также все обязаны находиться в масках или респираторах. 

В Центре оценивания качества образования призывали все участников ВНО, которые проживают в пострадавших от непогоды населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей проходить тестирование на дополнительной, а не основной сессии.

Дети с оккупированных территорий могут не сдавать ВНО для поступления в вузы. Внесенные в законодательство изменения предусматривают, что дети с этих территорий смогут поступать без внешнего независимого оценивания и имеют возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов сообщил что, согласно информации, которую он получил из нескольких не связанных между собой источников, власти намерены вообще отменить внешнее независимое оценивание. Украинский центр оценивания качества образования предложил пройти пробное внешнее оценивание дома.

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 22 июня приняла решение, что эпидемиологическая обстановка в Украине позволяет провести внешнее независимое тестирование с 25 июня по 17 июля, как и было запланировано.

Накануне ВНО президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к его участникам, пожелав всем 200 баллов. 

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